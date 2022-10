> Produtos que fazem bem à saúde chegaram com tudo na Sial, com oferta, diversidade e inovação, principalmente as bebidas, voltados a cuidados com a saúde. É o conceito de saudabilidade, um dos pilares da feira em 2022. Pequenos empresários e área técnica do Sebrae-RS, que estão na comitiva gaúcha liderada pela Fiergs, vêm listando itens. Embalagens, com dose certa (shot), atraem a atenção. Diversas marcas, algumas finalistas do Sial Innovation, ofertam própolis enriquecido com vitaminas, bebidas para reforço da imunidade e colágeno, que tem até versão de água com a proteína.