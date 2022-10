Concursos abertos somam mais de 400 vagas no RS

Somando-se os postos abertos em concursos públicos no Estado e em órgãos federais, o Jornal do Comércio levantou mais de 400 vagas para cargos cujas remunerações chegam a R$ 33 mil. Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um nova seleção para contratar 7.795 recenseadores e 436 agentes censitários para a realização do Censo 2022 em diversas localidades no Brasil.

Destaque da semana para o processo seletivo da Prefeitura de Veranópolis, com 75 oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva, com e salários que variam de R$ 1.454,19 a 19.086,27. O município contrata profissionais com formação básica, ensino médio completo e superior, e as taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 140.