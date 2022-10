Carne vegetal ou animal? O que o mundo vai comer?

De Paris, França

Carne vegetal ou animal? Na maior feira de alimentos e bebidas do mundo, só tem um caminho para obter a resposta: provando.

Para os carnívoros dispostos a experimentar, nunca teve tanta fartura do tipo vegetal na Sial Paris, que termina amanhã. No conhecido pavilhão da carne (animal), é possível degustar hambúrgueres, almôndegas, linguiças, choripã, nuggets e até um medalhão feito à base de ervilhas ou lentilhas que bem poderia ser frango, devido ao formato, cor dourada após o preparo e gosto, mas não é.

"Impressionante: as marcas de proteína vegetal estão lado a lado das gigantes de carne", comenta o veterano em Sial e coordenador da área de Alimentos e Bebidas da Sebrae-RS, Roger Klafke. Na Europa, o consumo de produtos à base de plantas, as planted based, cresceu 49% entre 2017 e 2020.

"Não queremos competir, mas ser mais um produto no mercado", dizem os representante da Ensemble, marca que surgiu antes da pandemia e foi criada por uma grande companhia francesa que tem negócios com energia e açúcar, inclusive com investimento no Brasil, a Tereos.

Marca francesa pertence a grupo que atua com outros segmentos, inclusive no Brasil. Fotos: Patrícia Comunello/JC

O estande da marca está numa esquina em um dos pontos mais valorizados do "pavilhão da carne", em frente à área do Sial Innovation, que também está repleto de produtos planted based.

Na Heura, o público fica à espera das íscas de "frango" vegetal, à base de lentilha, preparados na hora. Os empanados têm uma textura de peito de frango. A empresa espanhola estampa no balcão um "bem-vindo apaixonados por carne".

Outra gigante de carnes, a norte-americana Tyson Food, que tem investimentos no Brasil como sócia em frigoríficos, inclusive no Rio Grande do Sul, expõe em uma redoma de vidro cortes nobres de carne bovina.

Ao lado, no mesmo estande, atrás do balcão, dois jovens preparam hambúrgueres e choripã de vegetais da sua marca Beyond Meat, nome sugestivo de quem olha além do que já domina: o segmento animal.

"Carnes vegetais são uma alternativa ao bife tradicional. A inovação é elevada, pois o desenvolvimento é baseado em muita pesquisa", avisa Victor Aguilera Passalacqua, gerente da Zandbergen, representante da gigante no mercado europeu, onde a venda da opção vegana cresce a dois dígitos.

"Não há competição com a carne (animal), é mais uma opção para os consumidores", reforça o gerente. A marca abastece as redes mundiais de fast-food McDonald´s e Burger King. No Brasil, a Beyond Meat ainda não é vendida.

A Peas of Heaven foi criada por nova geração de família que atua há cem anos com proteína animal na Suécia

Com apenas jovens à frente do balcão de atendimento e no preparo, a Peas of Heaven, da Suécia, nasceu de uma operação familiar com mais de 100 anos de tradição na produção de carnes e charcutaria. A nova geração entrou no segmento de veganos e busca mercado internacional para almôndegas, linguicinhas e bifes à base de ervilhas. Além disso, tem queijo tipo grego feito à base de batata.