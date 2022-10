Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 8 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A semana começa com 8.882 vagas de emprego nas agências do FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul. Mais de 70% dos postos 6,9 mil efetivos não não exigem experiência e 26,7% também não exigem escolaridade.

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (878), operador de caixa (326), trabalhador volante da agricultura (322), vendedor de comércio varejista (249) e atendente de lojas e mercados (217). As agências com os maior número de vagas abertas são: Erechim (499), Ijuí (390), Caxias do Sul (317), Porto Alegre Centro (267) e Garibaldi (238).

Do total de oportunidades cadastradas, 1.923 são temporárias (a maioria não exige experiência nem escolaridade). Capão da Canoa (586), Nova Santa Rita (253), Passo Fundo (108), Pelotas (102) e Rio Pardo (100). O setor de serviços lidera o ranking (51%), seguido do segmento de agropecuária (17,3%); indústria (13,6%) e comércio (11,7%).).

Porto Alegre e Região metropolitana somam 1.816 vagas efetivas abertas, 61% não exigem experiência e 11,8% também não exigem escolaridade. E 28,5% exigem Ensino Fundamental completo e 22,1%, Médio completo.

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (170), eletricista de manutenção eletroeletrônica (108), pedreiro (100), servente de obras (68) e operador de caixa (55).

Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil.