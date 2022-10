Raízen anuncia compra da Payly, de pagamentos, por R$ 78 milhões

A Raízen anunciou nesta segunda-feira (17) a criação da Unidade de Serviços Financeiros Raízen, por meio da aquisição da Payly Holding e da Payly Instituição de Pagamentos, empresas controladas pela Cosan, por R$ 78 milhões.

Em comunicado ao mercado, a empresa destaca que a Unidade proporcionará oferta de conveniência e fidelidade ao cliente final e parceiros, através dos canais e plataformas comerciais; inteligência de dados proprietários e fomento mercantil e captação de recursos de terceiros, potencializando valor na cadeia de negócios.

'O ecossistema da companhia consiste atualmente em um potencial de volume (GMV) de mais de R$ 200 bilhões considerando o faturamento total da companhia, atendendo mais de 8 mil postos revendedores, 5 mil clientes B2B, 50 milhões de clientes finais, 17 mil clientes no segmento de energia elétrica, 1,5 mil estabelecimentos de proximidade e conveniência, fornecedores e parceiros de negócios no setor sucroalcooleiro", afirma.

Segundo a Raízen, a aquisição da Payly representa o primeiro passo no desenvolvimento desta Unidade, considerando que já provê tecnologia em serviços financeiros, sendo parte relevante na cadeia de valor do Shell Box; possui um time com sólida competência em soluções de tecnologia digital e sua aplicação em produtos financeiros; e já opera regularmente como instituição de pagamento, de acordo com a regulamentação do Banco Central do Brasil - Bacen.

A aquisição da Payly está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de outras condições precedentes comuns a este tipo de operação.