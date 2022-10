Semana começa com 1.612 vagas de emprego no Sine Municipal

O Sine Municipal tem 1.612 vagas disponíveis no sistema. Segundo site da Prefeitura de Porto Alegre, os destaques são para o setor de serviços, com 200 vagas de atendente de lojas e mercados, 87 para auxiliar de limpeza, 80 para consultor de vendas e 79 para fiscal de loja. Na área da construção civil, as principais oportunidades são 108 vagas para eletricista e 75 para pedreiro. Confira todas as ofertas de empregos cadastradas na lista abaixo.