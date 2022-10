Ibovespa cai 1,95%, a 112 mil pontos no dia, e recua 3,70% na semana

Em semana mais curta pelo feriado da quarta-feira (12) o Ibovespa teve apenas desempenhos negativos, devolvendo assim parte do ganho de 5,76% que havia acumulado no intervalo anterior. Na semana atual, cedeu 3,70% ao encerrar a sessão desta sexta-feira (14) em baixa de 1,95%, aos 112.072,34 pontos, pouco a pouco retrocedendo ao nível de 110 mil pontos que antecedeu a eleição do último dia 2 - na segunda-feira (3) o Ibovespa ganhou mais de 6 mil pontos com a celebração, pelo mercado, do resultado das urnas, que mostrou menos fôlego do que se esperava à centro-esquerda.

Na mínima desta sexta, o Ibovespa foi aos 111.631,40 pontos, saindo de abertura a 114.300,68 - pouco distante da máxima da sessão, de 114.712,03 pontos. Assim, com pouco mais de 3 mil pontos entre o piso e o pico do dia, prevaleceu nesta sexta o sinal negativo como no resto da semana, nesta sexta-feira em consonância com o humor de Nova York, onde as perdas no índice de tecnologia (Nasdaq), mais sensível ao momento da política monetária, chegaram a 3,08% no encerramento da sessão, quase correspondendo à retração acumulada na semana (-3,11%).

No mês, a referência da B3 ainda avança 1,85%, com ganho no ano limitado agora a 6,92%. No dia seguinte ao vencimento de opções sobre o Ibovespa, que havia reforçado na quinta-feira o giro financeiro, o volume nesta sexta foi moderado a R$ 25,2 bilhões.

Após sequência de cinco ganhos diários veio agora cinco perdas até esta sexta-feira. Dessa forma, um avanço de quase 10 mil pontos, entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro, deu lugar a uma retração de cerca de 5,5 mil pontos na sequência negativa iniciada no último dia 7.

Na B3, as ações de grandes bancos, à exceção de BB (ON -0,56% no fechamento), conseguiam até o fim da tarde evitar perdas na sessão desta sexta-feira, mas acabaram se alinhando também à pressão vendedora, acentuada em direção ao fim do dia em outros carros-chefes, como Petrobras (ON -1,95%, PN -1,53%), com o petróleo em queda de mais de 3% na sessão, e especialmente Vale (ON -3,26%), em dia também muito negativo para o setor de siderurgia, com destaque para CSN (ON -5,92%). No fim, Itaú PN oscilou de volta ao positivo (+0,03%) na sessão.

"O Ibovespa sentiu a pressão vendedora. Além do mau humor internacional, não tivemos um dia positivo para as commodities. O minério de ferro teve alta pouco expressiva, mas finalizou com a maior sequência de perdas semanais em quase um ano, ainda sentindo a pressão (baixista) de demanda: pelos lockdowns, pelos cortes de produção de aço e pelos temores persistentes a respeito da crise imobiliária na China. Mais do que suficiente para que as ações de minério e siderurgia sofressem no dia de hoje", observa Gabriel Félix, especialista em renda variável da Blue3.

Na ponta perdedora do Ibovespa na sessão, Magazine Luiza (-11,18%), Americanas (-8,45%), Yduqs (-7,92%), Via (-7,12%), Minerva (-6,37%) e Dexco (-6,00%), logo à frente de CSN. No lado contrário, Energisa (+1,39%), Eneva (+0,75%) e Cyrela (+0,27%) - apenas sete papéis da carteira Ibovespa fecharam o dia no positivo.

Na agenda doméstica, a surpresa positiva do dia foi a leitura divulgada pelo IBGE sobre a atividade do setor de serviços em agosto, em alta de 0,7%, aponta Patricia Krause, economista-chefe para América Latina da Coface. Um resultado que, após performances mais fracas da produção industrial e das vendas do varejo, tende a dar algum suporte ao desempenho do IBC-Br do mesmo mês, índice visto como antecedente do PIB e que será divulgado pelo BC na segunda-feira, acrescenta a economista.