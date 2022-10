Prefeitura de Porto Alegre projeta orçamento de R$ 10,5 bilhões para 2023

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), protocolou, na tarde desta sexta-feira (14), o projeto de Lei Orçamentária Anual 2023 na Câmara de Vereadores. A proposta recebida pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Idenir Cecchim (MDB), projeta mesmo valor de receitas e despesas fixadas: R$ 10,58 bilhões. Entre as principais receitas para o próximo ano estão previstos R$ 3,492 bilhões de arrecadação tributária e R$ 3,620 bilhões em transferências correntes.

Melo classificou a elaboração da peça orçamentária de 2023 como "um desafio em termos de governança", pois demandou muita negociação ao longo dos últimos meses, numa série de reuniões entre os gestores de secretarias e órgãos com os técnicos da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE).

"Em 2023 seguiremos trabalhando para manter as finanças equilibradas, ampliando investimentos e priorizando o atendimento da população que mais precisa”, garantiu o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Estão previstos R$ 548 milhões em operações de crédito para subsidiar grandes investimentos na cidade: conservação e recuperação da infraestrutura viária e mobilidade urbana, revitalização da área central de Porto Alegre, abastecimento de água, macrodrenagem e saneamento básico, Guarda Municipal e Defesa Civil, obras de infraestrutura e habitação popular.

As maiores despesas do orçamento 2023 são pessoal e encargos sociais, com R$ 5,01 bilhões, seguidas pelo custeio e serviços, R$ 3,9 bilhões, e investimentos de capital, R$ 822 milhões. As áreas priorizadas na peça orçamentária foram a social e zeladoria da cidade. Assim, os eixos que tiveram maior crescimento foram serviços públicos (9,55%) e desenvolvimento social (9,22%). Os gastos em saúde e educação estão previstos acima dos percentuais constitucionais de 15% e 25%, respectivamente.

Segundo informações da prefeitura, serão destinados 17,2% em ações e serviços públicos de saúde (ASPS). Para manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), foram 25% mais R$ 80 milhões oriundos do não atingimento do gasto com educação em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia do Covid e da emenda constitucional nº 108/20, que alterou a metodologia de cálculo para atingimento do percentual.

Pelo segundo ano consecutivo, o orçamento do município conterá uma reserva específica para execução das demandas solicitadas pelo Orçamento Participativo (OP). Em 2022, foram reservados R$ 10 milhões para as demandas do OP. Para 2023, a prefeitura ampliou em 50% a alocação de recursos, reservando um total de R$ 15 milhões. As diretrizes e metas que integram a proposta serão apresentadas à Plenária do Conselho do OP em 23 de agosto.