Mesmo com prorrogação do prazo, atualização do CadÚnico tem filas em Porto Alegre

O governo federal prorrogou por mais 30 dias o prazo para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), que deve ser feito a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração nos dados. O cadastro permite ao governo saber quem são e como vivem a população de baixa renda do Brasil. Os programas Auxílio Brasil, Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros, utilizam o Cadastro Único. “O prazo venceria nesta sexta-feira (14), e o governo federal estendeu para mais 30 dias para a atualização sem bloquear o cadastro”, afirmou a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre.

Longas filas se formaram na manhã desta sexta-feira na Secretaria, localizada na João Pessoa, na Capital, para a atualização do cadastro, uma vez que a prorrogação foi anunciada apenas no dia anterior. “Eu não sabia que o prazo tinha sido prorrogado, preciso fazer para receber o Auxilio Brasil mês que vem, o que faz muita diferença para a minha família”, disse Tatiele Stefani Marques, moradora do bairro Teresópolis, que já estava esperando mais de 1h na fila, e está com o benefício bloqueado.

Nessa quinta-feira (13), os atendimentos na Secretaria de Desenvolvimento Social foram interrompidos devido ao furto de cabos de energia, o que deixou o prédio sem luz. As pessoas que procuraram o Cadastro Único foram encaminhadas para o Sine Municipal, que reforçou o número de cadastradores.