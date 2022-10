Devolução do ICMS terá nova parcela paga no sábado

A quarta parcela do Devolve ICMS será depositada, neste sábado (15), em 590.797 cartões com base no CadÚnico de julho de 2022. Têm direito a receber o cartão de compras as famílias gaúchas inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos nacionais ou renda per capita mensal inferior a meio salário mínimo nacional, que recebam o benefício do Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) ou cujo titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular.

Tendo em vista as atualizações feitas no Auxílio Brasil (programa federal sucessor do Bolsa Família) em julho de 2022, automaticamente houve mudanças na quantidade de CPFs elegíveis ao programa estadual. Um total de 81.237 beneficiários passam a ter direito ao benefício para essa parcela de outubro (com base no cadastro de julho). Outros 12.439 recuperaram o direito ao crédito e 30.298 perderam o benefício por não estarem mais recebendo o auxílio federal.

Mesmo assim, quem perdeu o direito pode manter o Cartão Cidadão em mãos, pois ele é utilizado para outro programa da Secretaria da Educação do Estado voltado aos estudantes, desde que inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que tenham 80% de frequências nas aulas e participem de avaliações realizadas pela secretaria.

Quem já tem o cartão de devolução do ICMS de rodadas anteriores e mantém o direito ao benefício pode usar o novo crédito a partir 15 de outubro. Quem passou a ter direito a receber o benefício a partir das mudanças do CadÚnico, que são os 81.237 novos beneficiários, deverá aguardar a entrega dos novos cartões, que serão confeccionados e distribuídos em todo o Estado pelo Banrisul. Assim como ocorreu na última rodada do Devolve ICMS, em até 45 dias, os cartões estarão nos locais de entrega e as datas e os horários serão divulgados à população no site do programa. No momento da retirada dos cartões em todo o Estado, eles já estarão carregados com os R$ 100 da quarta a parcela.

As famílias que já estavam aptas a receber o benefício em rodadas anteriores, seja em dezembro de 2021, abril e junho de 2022 e não retiraram o cartão e, portanto, não utilizaram seus créditos, podem ir aos locais de entrega portando documento de identificação oficial com foto e número de CPF. Os cartões estarão disponíveis para serem retirados pelo prazo de um ano após o primeiro depósito.