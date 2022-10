Justa Trama desfila coleção agroecológica em Porto Alegre

As roupas agroecológicas da Justa Trama, referência de economia solidária no Brasil e no mundo, serão apresentadas durante um desfile no próximo sábado, dia 15 de outubro, na Praça João Paulo I, no bairro Santana, a convite do Espaço Amelie. Feitas pela cooperativa de mulheres Univens, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, elas mostram como é possível fazer moda a partir do trabalho justo, preservando o meio ambiente e construindo cidadania.

Na passarela circularão peças de verão e de meia estação – como vestidos e macacões – nas cores que já são marca registrada da cooperativa: cru e rubi. Destaque para os tricôs, que têm chamado a atenção nas feiras pelo país, e para a coleção-cápsula de camisetas assinada pela ilustradora Débora Rocha, que será lançada no evento.

A celebração não termina na passarela. Logo após o desfile, acontece no Espaço Amelie um bate-papo com Nelsa Nespolo, presidente e fundadora da Univens, que recentemente foi homenageada pela Assembleia Legislativa gaúcha por seu trabalho de geração de renda para mulheres no Rio Grande do Sul. Nelsa também é autora do livro Tramas da Esperança, no qual apresenta a economia solidária como modelo de desenvolvimento e inclusão social.

Por fim, uma loja especial da Justa Trama funcionará entre 15h e 18h no Espaço Amelie, disponibilizando as peças para venda no local. A produção do desfile fica por conta da estilista e produtora de moda Madeleine Müller, com apoio de alunos da ESPM e de Cora Design e Kura, duas empresas gaúchas que trabalham pela sustentabilidade na moda.