Hospital Moinhos de Vento abre 130 vagas de trabalho para enfermeiros e técnicos de enfermagem

O Hospital Moinhos de Vento está com 130 novas vagas de trabalho para os cargos de técnico de enfermagem e enfermeiro assistencial. Os interessados devem ter formação completa para o cargo ao qual desejam se candidatar, além de possuir o registro ativo nos respectivos conselhos profissionais.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão, Katherine Saibel, a busca por novos profissionais tem como foco a excelência médico-assistencial e aprimorar cada vez mais o atendimento. "O cuidado com os colaboradores faz parte do nosso propósito de cuidar de pessoas. Investimos constantemente em nossas equipes, dando oportunidade de capacitação que auxiliam no desenvolvimento e qualificam cada vez mais a nossa estrutura e serviços. Os futuros funcionários terão a oportunidade de trabalhar em um dos seis hospitais de excelência do Brasil, pelo Ministério da Saúde, e o terceiro melhor do país", pontua.

Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, creche para os filhos dos funcionários, Gympass, descontos nos cursos da Faculdade Moinhos, além de outras vantagens. No site do hospital é possível conferir outras informações, a descrição de carga horária de cada vaga e se candidatar a uma oportunidade. O processo seletivo também é aberto a pessoas com deficiência.