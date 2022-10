Comércio prevê abertura de vagas temporárias com festas de final de ano

Faltando cerca de dois meses para as comemorações de fim de ano, os setores varejista e de serviços já vêm se preparando para o principal período de vendas com a contratação de novos profissionais. De acordo com levantamento realizado em todas as regiões do País pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, aproximadamente 95 mil vagas serão abertas no Brasil até dezembro. “Apesar do dado ser positivo, ficou abaixo do registrado na pesquisa de 2021 (105.723 vagas), quando havia um otimismo relacionado à atenuação da pandemia da Covid-19 e o retorno à uma normalidade depois de quase dois anos fora do contexto causado pelo fechamento dos estabelecimentos comerciais”, afirmou o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner.

Os principais motivos entre os que não contratarão são: não acreditam que haverá um aumento significativo da demanda que justifique as contratações (35%), não possuem verba suficiente para contratações (25%) e os encargos trabalhistas serem muito altos (19%). Já entre os empresários que pretendem contratar funcionários, 77% afirmam querer suprir a demanda que normalmente aumenta nesse período. Apesar da redução no número de vagas que devem ser criadas, a pesquisa aponta que 87% dos empresários não fizeram demissões nos últimos três meses, isto é, 10 pontos percentuais acima do registrado em 2021. De acordo com o levantamento, 69% dos entrevistados afirmam que pretendem manter o número de funcionários para o 2º semestre, enquanto 16% pretendem aumentar o quadro de trabalhadores. Já 26% dos empresários afirmam que já contrataram ou pretendem contratar funcionários para o final de ano.

Considerando os empresários que já contrataram ou irão contratar funcionários para o fim do ano, a pesquisa mostra que pouco mais da metade (55%) pretende contratar mão de obra temporária e 32% pretendem fazer contratações por tempo indeterminado. Entre as empresas que farão contratações temporárias, 78% farão contratações neste formato com duração de até três meses. A média de funcionários contratados temporariamente será de 1,5. Os empresários afirmaram que 49% farão contratações informais e 48% farão contratações com registro. Apenas 14% farão contratações de terceirizados.