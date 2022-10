Fundação Família Previdência promove debates sobre cenários macroeconômicos em eventos gratuitos

A Fundação Família Previdência (FFP) realizará nos dias 25 e 26 de outubro a jornada conjunta do Connect - 9º Caminhos para o Futuro e 24º Seminário Econômico. Após duas edições em formato online, as atividades voltam ao modelo presencial e ocorrerão no Salão de Atos da PUCRS. Os eventos contarão com palestras sobre finanças pessoais e cenários macroeconômicos e políticos para o 2023 pós-eleições com o know-how de nomes como Ana Leoni, Beia Carvalho, Flávia Ávila, Alberto Carlos Almeida, André Perfeito, Bruno Marques, Marcos Peixoto, Felipe Sichel, Ruy Alves e Tiago Berriel. As inscrições gratuitas podem ser feitas em https://www.seminarioeconomico.com.br/site.

Um dos maiores eventos de previdência do sul do país, o Caminhos para o Futuro propõe uma reflexão sobre temas relevantes e tendências na sociedade, reunindo, há nove edições, especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência complementar, economia e filosofia, com o propósito ampliar o debate, educar e contribuir na difusão de novas ideias.

O Seminário Econômico, por sua vez, apresenta, desde 1999, os possíveis rumos da economia e da política visando auxiliar ao sucesso nos negócios e em ambientes desafiadores e em constante transformação. As palestras de profissionais renomados dos setores levam informações qualificadas para gestores e empresários traçarem suas estratégias para o ano seguinte a partir das análises e perspectivas apresentadas.