Vendas no Dia das Crianças devem crescer 24,5% e alcançar R$ 13,7 bi, diz Alshop

O Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 13,7 bilhões, resultando em um incremento de R$ 2,7 bilhões, ou alta de 24,5%, quando comparado com 2021. Os dados são da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que fez uma sondagem nacional com lojistas associados que representam mais de 1.200 pontos de vendas sobre a expectativa com a data.

Segundo a entidade, cerca de 73 milhões de consumidores devem ir às compras nesta semana, movimentando shoppings centers e também o comércio de rua e a internet.

Para este ano o tíquete médio será em média R$ 240, um aumento de R$ 42,00 em relação ao de 2021. Neste levantamento, quase um terço dos consumidores, 29% pretendem ainda gastar mais do que no ano passado.

Para a Alshop, o Dia das Crianças servirá como um "termômetro" para duas datas importantes dos próximos três meses: a Black Friday e o Natal. "Tudo indica que voltaremos ao patamar de 2019, provavelmente com algum incremento de faturamento ainda que seja pequeno", diz Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da Alshop.

De acordo com os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 79% dos consumidores pagarão os produtos à vista e 43% pretendem parcelar, sendo que as principais formas de pagamento serão 39% cartão de crédito, 35% via Pix, 34% por meio do cartão de crédito e 34% em dinheiro.

As projeções para as vendas na data comemorativa variam de pesquisa para pesquisa. No cálculo da NielsenIQEbit, neste Dia das Crianças, 34% dos consumidores brasileiros têm a intenção de efetuar compras online, o que representa uma alta de quatro pontos porcentuais em relação a igual período de 2021. Este levantamento mostra que o aporte dos consumidores deve variar entre R$ 51,00 e R$ 250,00 para a compra de itens.