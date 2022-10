BRDE Labs entra na reta final no processo de aceleração das startups

Concluída a etapa de provas de conceito junto às empresas âncoras, o programa de aceleração de startups do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) entra na sua reta final no Rio Grande do Sul. As dez startups selecionadas estão passando pelas últimas fases de cursos e mentorias contemplando a modelagem de negócios, pesquisa de mercado, marketing e processo de vendas. Já na sua terceira edição, o programa é uma iniciativa do BRDE em parceria com a Universidade Feevale, por meio do Feevale Techpark, que é responsável pela metodologia e a condução dos trabalhos nos últimos dois anos.

O processo de aceleração iniciou no mês de julho e as startups selecionadas terão ainda pela frente cursos e mentorias na área de planejamento financeiro. Ao longo de quatro meses, as startups tiveram a oportunidade de trocar experiências com as empresas âncoras sobre oportunidades de negócio ou projetos em conjunto. Entre as instituições convidadas para contribuir no programa estão a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, a FIDA, a CCGL, a Novus, a Kenta e a Xalingo.

A terceira fase do ciclo de avaliação ocorre no dia 25 deste mês e a banca final está marcada para o dia 10 de novembro. As quatro startups vencedoras deste ano devem ser divulgadas em evento previsto para o dia 17 de novembro, em Porto Alegre. A iniciativa do BRDE tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional, oferecendo de forma gratuita capacitação e oportunidades para geração de negócios às startups. Serão distribuídos R$ 160 mil em prêmios aos vencedores da última etapa.