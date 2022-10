56ª Convenção Regional de Supermercados ocorre em Tramandaí

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) promove, em Tramandaí, a 56ª Convenção Regional de Supermercados. O evento tem participação gratuita para supermercadistas, atacadistas, representantes de padarias, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, lojas de 1,99, petshops e hotéis, que podem clicar aqui e garantir a sua participação.

A atividade será no Centro de Eventos Municipal (rua Ernesto Nunes Bandeira, s/n) nos dias 26 e 27 de outubro. Promovida pela Agas, vai preparar o Litoral Norte do Rio Grande do Sul para a temporada de veraneio, quando o movimento nas praias gaúchas se intensifica e a demanda no comércio local se multiplica.