Em nova rodada de acordo, FMI desembolsa US$ 3,8 bilhões para a Argentina

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu na sexta-feira a segunda revisão do acordo para a Argentina. Segundo comunicado do organismo, a decisão permite um desembolso imediato de cerca de US$ 3,8 bilhões, elevando os valores totais sob o acordo com o país para cerca de US$ 17,5 bilhões. Segundo o Fundo, ações "decisivas" da nova equipe econômica, que é comandada pelo ministro Sérgio Massa, foram fundamentais para estabilizar os mercados e começar a reconstruir a confiança.

"Metas quantitativas relevantes do programa no final de setembro foram atingidas, inclusive para reservas internacionais e financiamento monetário do déficit fiscal", afirmou o FMI. No contexto de um cenário global mais desafiador e riscos domésticos contínuos, a implementação contínua da política do programa no futuro será "fundamental para alcançar objetivos do programa, consolidar a estabilidade e assegurar um crescimento sustentado e inclusivo", avalia o organismo. O programa oferece à Argentina "equilíbrio de pagamentos e apoio orçamental que está ligado à implementação firme e contínua de políticas de programa destinadas a fortalecer as finanças públicas, combater a inflação persistentemente elevada, aumentando a acumulação de reservas", segundo o FMI.