LIDE RS aposta em capacitação de gestores públicos

O LIDE RS e o CLP – (Centro de Liderança Pública) vêm atuando junto a entidades e lideranças municipais na análise dos pontos fortes e fracos apontados pelo Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios 2022 e assim contribuir para melhoria de performance de gestão, cujos resultados possam impactar no desenvolvimento econômico e social. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da entidade neste sábado (8).

Além das prefeituras municipais de Esteio, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Pelotas, as conversas estão avançando junto às entidades, federação e associações, a exemplo da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) e Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre). Um dos principais objetivos é levar conhecimento e capacitação aos gestores, por meio de cursos seminários e produzir avaliações mais profundas com base no Ranking de Competitividade anual do CLP.

Para o prefeito Leonardo Pascoal, cada vez mais a gestão pública precisa se pautar por dados e evidências. "Iniciativas como a do Ranking de Competitividade dos Municípios são poderosas ferramentas para que os gestores observem resultados e indicadores, de diferentes áreas, e estabeleçam estratégias e ações que permitam às cidades avançar nestes quesitos". "Mais importante que a posição global, é a análise individual da realidade de cada município frente aos números apresentados. Essa compreensão que possibilita que todos possam crescer", analisa.

O Rio Grande do Sul está entre os 10 estados mais competitivos do País. Por este último levantamento, subiu 3 posições, em relação a 2021, passando do 9º para o 6º lugar, ficando atrás do MT, DF, PR, SC e SP. Os indicadores mostram que, na posição geral, Porto Alegre ficou em 4º lugar entre as capitais brasileiras e em 3º em inovação, dinamismo econômico e capital humano. Lajeado aparece em 24º lugar e Caxias do Sul em 42º na colocação geral no Brasil. Embora subindo no ranking, Pelotas ficou em 134º lugar e Esteio na 220ª colocação.

Os potenciais do Estado do Rio Grande do Sul são representados pela inovação (empreendimentos inovadores), sustentabilidade social, eficiência da máquina pública e segurança pública. O Ranking também aponta como sendo seus principais desafios a infraestrutura, potencial de mercado, solidez fiscal e capital humano.

“Com a consolidação das reformas estruturantes encaminhadas durante estas duas últimas gestões do Executivo Estadual, esperamos que o Rio Grande do Sul continue melhorando suas ações no Ranking de Competitividade, avalia o embaixador do CLP no Estado e presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez.

Na sua opinião, “os gestores públicos precisam de formação para apresentar soluções, seja qual for o problema nos mais diversos setores, como moradias, transportes, saúde e segurança. Eles devem saber otimizar recursos, gerir crises, e, sim, precisam de muita avaliação para melhoria de performance. Só assim conseguiremos evoluir com foco na competitividade de modo a haver um retorno mais efetivo para a sociedade”.