Fiergs promove missão a feira de negócios em Paris

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), promove uma missão à Feira Sial Paris, na França, entre 15 e 19 de outubro. Mais de 50 integrantes gaúchos irão participar das rodadas de negócios, circuitos guiados e visitas técnicas que o evento proporciona.

A viagem conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) e é liderada pelo presidente Gilberto Porcello Petry. A delegação gaúcha irá se juntar ao grupo coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"Para aproximar ou reforçar a participação de empresas brasileiras do mercado internacional do setor, visitar a Sial Paris é fundamental, porque os principais parceiros mundiais escolhem esta feira como vitrine", diz o presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS.

Mais de 7,2 mil expositores de 119 países estarão presentes em Paris, apresentando produtos, soluções e inovações nos segmentos de bebidas, proteína animal, guloseimas, frutos do mar, doces, panificação, frutas e vegetais, congelados, orgânicos e muito mais. Na feira de alimentos e bebidas, a principal do mundo, é tema é Own the Change, com foco nas mudanças e evoluções do setor ao redor do mundo.

No Brasil, o setor alimentício é o maior empregador industrial, com mais de 1,6 milhão de trabalhadores em 45 mil empresas. No primeiro semestre de 2022, as vendas da indústria brasileira de alimentos cresceram cerca de 3,2% e a produção também aumentou 2,6%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), um dos fatores para esse resultado são as exportações, que atingiram US$ 27 bilhões no primeiro semestre, 30,5% acima do mesmo período de 2021. Entre os produtos exportados estão as proteínas animais, farelos, açúcares, óleos e gorduras.

O Rio Grande do Sul vem tendo destaque nas exportações de produtos manufaturados e semimanufaturados dos setores de alimentos e bebidas, segundo dados do Panorama Comercial Brasileiro, desenvolvido pelo CIN-RS. No primeiro semestre deste ano, as exportações destes setores estão em um alto superávit, de US$ 650,9 milhões, comparado aos superávits de primeiro semestre dos anos de 2021 (US$ 293,6 milhões), 2020 (US$ 162,3 milhões) e 2019 (US$ 120,2 milhões).

O evento reunirá visitantes de 110 países, entre produtores, importadores, compradores e varejistas. Realizada a cada dois anos, em função da pandemia da Covid-19, a última edição da feira ocorreu em 2018. Na ocasião, os 7,2 mil expositores receberam 310 mil visitantes.