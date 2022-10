Parceria busca desenvolver trigo para a produção de biocombustível

Nesta sexta-feira (07), durante a realização do 8º Fórum Nacional do Trigo, que está inserido na programação da Fenatrigo 2022, em Cruz Alta (RS), a BSBios e a Cooperativa Cotribá formalizaram documento buscando estabelecer ações que contribuirão diretamente com a cadeia produtiva do trigo como fornecedora de matérias-primas para projeto de produção de etanol a partir de cereais de inverno.

A Cooperação Técnico Comercial visa estabelecer ações de forma conjunta para a multiplicação de sementes, na safra de 2023, e para fomento da cultura do trigo a partir de variedades comerciais da BSBIOS, a partir da safra de 2024.

O presidente da BSBios Erasmo Carlos Battistella destaca a importância de parcerias para o desenvolvimento deste novo mercado que está sendo aberto aos produtores de trigo e triticale. “É uma oportunidade viável de renda para a cultura de cereais de inverno e os resultados desta parceria trarão benefícios diretos à cadeia produtiva do trigo, permitindo agregação de valor aos cereais de inverno para fins de produção de biocombustíveis, bem como para fortalecer o mercado tritícola e subprodutos destes,” salientou o empresário. A Cotribá é parceira da BSBIOS em fornecimento de matéria-prima desde o início do projeto da empresa.

“Sempre estivemos ao lado das entidades e de nossos produtores no movimento de incentivar o trigo”, destacou Celso Krug, presidente da Cotribá, a mais antiga cooperativa de produtores do cereal. “Nos meus 46 anos a frente da cooperativa sempre compramos toda a produção de trigo do produtor e queremos continuar e crescer nessa jornada. Nossos profissionais técnicos já estão conscientizados de que esta é mais uma opção e um caminho importante para a triticultura de nosso Estado.”

O Rio Grande Sul tem, durante o período do inverno, uma área significativa de lavouras que permanecem em pousio, sem cultivos comerciais. Estas áreas compõem uma ótima oportunidade para o desenvolvimento de culturas, como o trigo e a triticale, gerando renda, diluindo custos fixos e permitindo a rotação de culturas nestas áreas.

A BSBios, em parceria com a Biotrigo Genética, licenciou duas variedades para a produção de etanol e DDGS, denominadas BS Etanol e BS Etanol 8. As variedades, por possuírem elevados níveis de amido, são ideais para a produção do biocombustível. As cultivares entrarão no mercado a partir de 2024.

De acordo com o gerente comercial da Biotrigo para a América Latina, Fernando Michel Wagner, a cultura do trigo entra para o centro das discussões pois oferece diversas vantagens aos agricultores. “Além de benefícios agronômicos e ao sistema de produção, o trigo ainda oferece uma melhor sustentabilidade e rentabilidade da propriedade por ampliar a produção em mais um período do ano”.

Sobre a Unidade de Produção BSBios Etanol

Prevista para operar em Passo Fundo (RS), a partir do ano de 2024, com o processamento de 750 toneladas/dia de cereais e 1500 toneladas/dia na segunda fase, em 2027, o projeto representa um investimento total de R$ 556 milhões no período. O empreendimento deve representar um incremento de R$ 1,3 bilhão em faturamento anual para o ECB Group, e vai gerar 143 novos empregos diretos e aproximadamente 1.000 indiretos.

A usina será flexível para a produção de etanol anidro (que pode ser adicionado na gasolina) ou hidratado (consumo direto), e terá capacidade de 111 milhões de litros/ano em sua primeira fase e, atingirá 220 milhões de litros/ano, dobrando sua capacidade, quando totalmente instalada. A unidade também produzirá 70 mil ton/ano de DDGS, um farelo destinado para a ração animal, em sua primeira fase, e 155 mil ton/ano a partir de 2027.