Bolsas da Ásia seguem NY e fecham em baixa, à espera do payroll

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (7), acompanhando mais uma rodada de perdas em Wall Street, à medida que investidores demonstraram cautela antes de novos dados do mercado de trabalho dos EUA, que são cruciais para o futuro da política monetária da maior economia do mundo.

Liderando as quedas na Ásia, o índice acionário Hang Seng caiu 1,51% em Hong Kong, a 17.740,05 pontos. Em outras partes da região, o japonês Nikkei recuou 0,71% em Tóquio, a 27.116,11 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi apresentou modesta baixa de 0,22% em Seul, a 2.232,84 pontos, e o Taiex cedeu 1,37% em Taiwan, a 13.702,28 pontos.

Na China continental, os mercados não operaram ao longo desta semana em razão de um feriado.

A falta de apetite por risco na região asiática veio antes da publicação do relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que pode ser determinante para o ritmo em que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevará juros até o fim do ano. No mês passado, o Fed aumentou seus juros básicos em 75 pontos-base pela terceira vez seguida, à medida que a inflação nos EUA continua próxima dos maiores níveis em décadas.

Segundo projeções de analistas, os EUA criaram em torno de 270 mil vagas em setembro, indicando que seu mercado de trabalho segue robusto.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em baixa pelo segundo pregão consecutivo, em meio a temores persistentes de que o Fed mantenha sua agressiva postura de aperto monetário.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje: o S&P/ASX 200 recuou 0,80% em Sydney, a 6.762,80 pontos.