Pesquisa revela recuperação dos bares e restaurantes gaúchos

Após o fim das restrições de funcionamento, o setor de Alimentação Fora do Lar vem mostrando força na retomada e trazendo esperança para os profissionais do ramo. De acordo com dados da última pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), seis em cada dez estabelecimentos gaúchos fecharam julho com lucro, sendo o maior índice do ano no Estado e superior aos 45% da média nacional. O estudo mostra que apenas 10% fecharam no prejuízo e outros 27% trabalharam em equilíbrio.

Os dados do levantamento apontam ainda que 34% dos estabelecimentos pretendem contratar novos funcionários até o fim do ano. "Recebemos uma injeção de ânimo vendo, através da pesquisa, o crescimento do faturamento e das contratações. Estamos em consistente retomada do nosso setor", exalta o presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul, João Melo.

Além de acompanhar a melhora gradativa dos últimos meses, a pesquisa mostra como o cenário mudou depois de um ano. Entre os entrevistados, 73% afirmam que o faturamento de julho de 2022 foi melhor que no ano anterior. Para Melo, a perspectiva é boa para a reta final do segundo semestre. "O setor vive um momento de melhora e tendência para os próximos meses é de bom movimento, porque é uma época de festas. Vem eleições, Copa do Mundo, depois Natal", salienta.

Dados da pesquisa:

- 63% dos estabelecimentos gaúchos tiveram lucro em julho. 10% trabalharam com prejuízo e 27% ficaram em equilíbrio.

- 73% das empresas respondentes dizem ter o faturamento em julho de 2022 foi maior que o de julho de 2021. Outras 11% disseram que foi menor e 16% afirmam que foi equivalente.

- 34% das empresas pretendem contratar novos funcionários até o final de 2022. Outras 59% esperam manter o quadro de empregados atual e apenas 7% têm a intenção de demitir funcionários no período.

- 82% têm empréstimos contratados. Entre os que fizeram empréstimos regulares, 17% têm parcelas em atraso. Entre os que pegaram dinheiro via Pronampe é de 8%.

- 27% têm parcelas do Simples em atraso. Entre os respondentes, 84% estão no regime Simples. Destas, 27% têm hoje parcelas atrasadas e 61% aderiram ao programa de reescalonamento de dívidas (RELP).