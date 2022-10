Programa de aceleração de startups do Banrisul anuncia vencedores de 2022

O BanriTech, programa de aceleração de startups do Banrisul, anunciou, na tarde desta quinta-feira (6), os vencedores do Ciclo de 2022. Durante o dia, as dez finalistas, de um total de 30 empresas selecionadas inicialmente pelo edital, participaram do BanriTech Pitch Day, no Tecnopuc, em Porto Alegre. Na ocasião, os líderes apresentaram os projetos desenvolvidos ao longo de seis meses. O primeiro lugar foi para a startup de marketing Alana IA.

Com edital aberto em março deste ano, as 30 startups selecionadas tiveram o apoio de mais de 30 mentores do Banrisul para acelerarem seu crescimento. Foram mais de 60 empreendedores impactados, 30 mentores e 8 eventos de networking, além de contato com mais de 70 investidores que podem impulsionar os negócios. Só no Rio Grande do Sul, foram 16 startups beneficiadas. Outros estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe também participaram.

O destaque desta edição ficou por conta da quantidade de startups do agronegócio que se inscreveram no programa. Foram nove contra apenas uma inscrita no ano passado, quando o ciclo de mentorias começou a ser oferecido pelo Banrisul. “Demos prioridade para Fintechs e Agrotechs”, disse o presidente do Banrisul Cláudio Coutinho, que acompanhou o pitch day e apresentou uma palestra sobre a sua trajetória profissional e sua atuação no banco estatal.

O primeiro lugar, que vai ganhar uma viagem à Portugal para o evento Web Summit, ficou para a startup de marketing e inteligência artificial Alana IA. “É um sentimento muito gratificante, a empresa merece muito!”, disse Bruna Ramalho, estagiária de Open Innovation da startup, que representou a equipe no evento. A startup Rematefy e TrackCash, segundo e terceiro lugar, respectivamente, vão ganhar uma viagem para participar da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (Case), em São Paulo. "Nosso começo na mentoria foi conturbado e ver toda a evolução que tivemos durante o processo é uma alegria", afirmou Ewerton Santos, CEO e fundador da TrackCash, que acompanhava remotamente.

Para o presidente Coutinho, foi difícil ter que eleger apenas três startups como vencedoras. "Todas são ótimas, participei o dia todo do pitch. Acho que o Banrisul, enquanto instituição financeira que compete num mercado cada vez mais voltado para inovação, precisa apoiar e se aproximar dessas empresas que trazem o que está sendo feito de novo, como o caso da Alana, que desenvolveu uma forma mais fácil e econômica de alcançar os clientes através do marketing. Assim, podemos aproveitar também para alavancar o banco e fazer um serviço melhor para os clientes", ponderou.

Conheça as 10 finalistas do segundo ciclo BanriTech: