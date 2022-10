Bolsas da Europa fecham em baixa, com BCE e alerta sobre lucro da Shell

Os mercados acionários da Europa registraram perdas, nesta quinta-feira (6). A abertura do dia foi positiva, mas os índices não tiveram fôlego, no segundo dia negativo seguido. A ata do Banco Central Europeu (BCE) foi analisada, com mais altas de juros à vista, e no setor corporativo a ação da Shell ficou sob pressão após a petroleira fazer alerta sobre lucro no terceiro trimestre.

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 0,64%, em 396,35 pontos.

Segundo o BCE, os juros estão ainda "bem abaixo da taxa neutra", portanto será necessário apertar mais a política monetária. A ata mostrou que o banco central espera mais altas nos juros, mas também apontou que o nível a ser adotado dependerá dos indicadores. O BCE também reconhece, no documento, que a guerra na Ucrânia tem enfraquecido a perspectiva de crescimento na zona do euro.

No Reino Unido, os planos fiscais do governo seguiam em foco, com a libra sob pressão, diante da reação negativa de investidores ao fato. A Eurasia vê 25% de chance de que a premiê perca o posto antes do fim deste ano.

Já no setor corporativo, a Shell disse que seu lucro será "significativamente menor" com a comercialização de gás natural, diante da volatilidade nos preços e do aumento nos custos para sua entrega. Após a comunicação, o papel da empresa recuou 2,80% em Londres. Além disso, o papel da ArcelorMittal esteve em foco, após o UBS cortar a recomendação de "compra" para "neutro" - em Londres, o papel recuou 5,89%.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,78%, em 6.997,27 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,37%, a 12.470,78 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou queda de 0,82%, em 5.936,42 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, recuou 1,03%, a 21.140,55 pontos.

Em Madri, o índice IBEX 35 caiu 0,91%, a 7.511,10 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 recuou 0,68%, a 5.407,18 pontos.