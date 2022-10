Ceriluz firma contrato com BRDE para implantar hidrelétrica no RS

A cooperativa Ceriluz e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) anunciaram nesta quinta-feira (6) a aprovação de operação de crédito no valor de R$ 140 milhões para viabilizar a construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Linha Onze Oeste. Projetada para uma capacidade de gerar até 23,6 MW (um pouco mais de 0,5% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul), a usina ficará localizada no leito do rio Ijuí, em Coronel Barros, município que integra a região do Planalto Médio gaúcho. O projeto está orçado em quase R$ 154 milhões.

Uma parcela do financiamento da usina terá origem na captação de recursos que o BRDE acaba de fechar com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no total de € 100 milhões (cerva de R$ 511 milhões) e voltados em especial a apoiar projetos de geração de energia com fontes renováveis. “É um projeto que tem uma característica muito importante ao aliar a missão do banco em apoiar o desenvolvimento econômico do nosso Estado e, ao mesmo tempo, reforça nosso compromisso com a agenda da sustentabilidade”, frisa o diretor de Planejamento e de Operações do BRDE, Otomar Vivian. O projeto da Linha Onze Oeste já conta desde abril deste ano com a Licença de Instalação (LI) emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Para atingir a potência projetada, será construída uma barragem de 6,48 metros de altura, que deve gerar um reservatório de 42 hectares, no leito do rio em sua maior parte. O presidente da Ceriluz Distribuição, Guilherme Schmidt de Pauli, reforça a importância dessa parceria. “Esse aporte financeiro vai nos permitir acelerar a obra da usina, atingindo assim nossas metas e, consequentemente, atender nossos compromissos de venda de energia”, afirma de Pauli.

A PCH Linha Onze Oeste já foi contemplada em dois leilões de venda de energia promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), efetivando a venda de 7,5 MW a partir de janeiro de 2025. O presidente da Ceriluz Geração, Iloir de Pauli, ressalta que esse projeto é a consolidação do planejamento feito pela cooperativa, há alguns anos, de construir uma estrutura sólida, capaz de atender com segurança todos os associados.

“Uma obra desse porte garante uma estabilidade muito grande para os associados da Ceriluz. E a garantia de energia de qualidade para todas as atividades desenvolvidas na região, sejam elas produtivas ou sociais”, comemora Iloir. Com mais essa parceria, a relação entre o BRDE e o Grupo Ceriluz já alcança um volume de investimentos responsável pela geração 68,6 MW através de pequenas e grandes hidrelétricas. O banco já participou de outros seis projetos da cooperativa.