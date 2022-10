Cesta básica de Porto Alegre registra queda em setembro

Em setembro, a cesta básica em Porto Alegre registrou queda de 0,55%, em relação ao mês anterior, passando a custar R$ 743,94. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o recuo foi puxado pela baixa no preço do leite (-15,99%).

No acumulada do ano, a capital gaúcha apresenta um aumento de 8,4%, já na variação de 12 meses o crescimento é de 10,64%. Segundo cálculos do Dieese, o percentual do salário mínimo líquido para compra dos produtos da cesta é de 66,36%.