Programa de Desligamento Voluntário do Banrisul tem adesão de 511 funcionários

O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) 2022 do Banrisul teve adesão de 511 empregados. A saída desses funcionários está prevista para ocorrer entre os meses de abril e agosto do próximo ano. O resultado da iniciativa foi comunicado pelo banco gaúcho em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (5) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O plano foi firmado por intermédio de Acordo Coletivo de Trabalho realizado com as entidades sindicais representantes da categoria bancária, contendo cláusula específica de quitação total do contrato de trabalho.