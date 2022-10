Porto Alegre terá data center de R$ 250 milhões

Com aporte inicial de R$ 250 milhões, a instalação de um data center no 4º Distrito pretende incluir a capital gaúcha no epicentro tecnológico da América Latina. O plano da Scala Data Centers, plataforma latino-americana de data centers sustentáveis, de erguer um complexo em Porto Alegre foi apresentado ontem pela manhã, em cerimônia realizada no Instituto Caldeira.

O primeiro data center HyperEdge, customizado para demandas de conexão e computação, será inaugurado no segundo trimestre de 2023, na av. Pernambuco, 1.124, área ocupada atualmente por um antigo prédio comercial. De acordo com o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo, o novo empreendimento terá capacidade para 7,2MW e demandará a abertura de 200 postos de trabalho diretos e indiretos.

"Escolhemos Porto Alegre para a instalação concomitante ao Rio de Janeiro, porque tem uma combinação de três coisas: é a principal capital do Sul do País, apresenta um mercado vibrante de desenvolvimento digital e fica próxima dos nossos hermanos argentinos, que têm uma demanda reprimida intensa neste sentido", explicou Peigo.

Na avaliação do prefeito da Capital, Sebastião Melo, o estabelecimento de centros de processamento de dados como este impulsiona o crescimento da cidade e colabora para o programa de desenvolvimento da região. "O investimento em inovação é o que vai produzir uma cidade inclusiva e verdadeira", disse. Segundo ele, a administração municipal ofereceu "segurança jurídica e licenciamento rápido" ao empreendimento.

O prefeito também antecipou a liberação de US$ 152 milhões em incentivos, levantados junto ao Banco Mundial, para financiar importantes transformações no chamado Centro Estendido (que engloba o Centro Histórico e o 4º Distrito). "A inovação só tem sentido quando traz desenvolvimento social. As pessoas também querem qualidade de vida na cidade em que empreendem", completou.

Na oportunidade, a Scala adiantou ainda a previsão de investimento em conexão de alta velocidade e baixa latência com um futuro campus a ser erguido na Grande Porto Alegre, "para dar suporte ao crescimento da demanda sinalizada por seus clientes para os próximos anos", ressaltou Peigo.

Fundada pela DigitalBridge, a Scala está presente em São Paulo, e tem previsão de expandir seu alcance para 2023, além de Porto Alegre e Rio de Janeiro, para Fortaleza (CE). Em seu site institucional, a empresa informa que "oferece serviços de colocation de excepcional qualidade para clientes Hyperscale, provedores de serviços e software em nuvem e grandes empresas". Também afirma que customiza soluções "para a construção de data centers de última geração, com alta disponibilidade, grande índice de eficiência energética e altíssima densidade".