Horário de verão não está na pauta da reunião do CMSE de outubro

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que a discussão sobre horário de verão não está na pauta da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O encontro, previsto inicialmente para esta quarta-feira (5), foi adiado para a quinta-feira (6), devido a agenda do ministro Adolfo Sachsida, que preside o colegiado.

Havia a possibilidade de o tema ser discutido, com a apresentação de estudo feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a pedido do governo.

Em 15 de setembro, o próprio diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, já havia sinalizado que o órgão pretendia apresentar os resultados em outubro.

O novo estudo do ONS concluiu que a aplicação do horário de verão neste ano não traz benefícios para a operação do sistema elétrico nacional, mesmo com o crescimento da geração de energia solar, sobretudo por conta da geração distribuída. A decisão final, porém, cabe ao governo federal.