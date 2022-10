Mercado de eventos ganha hub de inovação em Porto Alegre

Será lançado em Porto Alegre o EvenTech, hub que chega ao mercado para conectar e desenvolver soluções inovadoras para o setor de eventos ao proporcionar experiências que impactam o futuro do ecossistema. Para apresentar a novidade, o Café Coworking do Tecnopuc recebe convidados no dia 11 de outubro, às 15h30min, e conta com palestra de Luis Justo, CEO do Rock In Rio.

A ideia do hub nasceu a partir da análise do impacto da tecnologia na recuperação e ressignificação de eventos durante a pandemia. O uso de recursos tecnológicos ampliou as possibilidades de inovação e a entrega de novas experiências nos mais diversos perfis de eventos.

Entre as estratégias para impactar o setor estão: o EvenMatch, que busca conectar o ecossistema e impulsionar a troca de conhecimento, a fusão entre áreas e a possibilidade de negócios; o EvenTalk, com momentos de fala e exposição a fim de compartilhar informações; o EvenJourney, o desenho de uma jornada completa e contínua que visa estruturar experiências transformadoras ao conectar ideias e pessoas de diferentes áreas; e o EvenUp, focado no desenvolvimento e escala de novos negócios, entendendo o investimento como ponto crucial na virada de momento das startups.

“Na pandemia, a experiência de quase tudo mudou. Foi preciso adaptar, criar novas formas e modelos de presença. Foi fundamental ressignificar as palavras acesso, segurança, interação e entretenimento”, explica Liliane Basso, CEO da Eventech. “O progresso do setor depende da exponencialização da transformação que a tecnologia nos oferece, colocando a experiência em um patamar jamais imaginável. Nesse cenário, quem vai brilhar serão as eventechs. O futuro dos eventos começa aqui”, complementa Liliane.

Ao lado dela, estão Márcio Spagnolo, CEO da PSA — empresa líder no mercado em eventos corporativos —, e Camila Surian, com quase 10 anos de experiência em growth marketing — tendo passado por grandes startups do mercado, como 4all e Triider.