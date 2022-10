Open Design Independente promove a Ocupação Nilo Square Garden

A Open Design Independente promove no sábado (8), das 11h às 20h, a Ocupação OPEN, em uma edição cheia de atrações, no Nilo Square Garden. O local, que está situado em uma das zonas mais charmosas de Porto Alegre, no bairro Boa Vista, é um complexo multiuso de gastronomia, cultura e lazer entregue para a cidade há mais de dois anos. Realizado pela Melnick em parceria com a Maia Entretenimento, responsável pela curadoria e gestão do espaço juntamente com o Spot Living Mall e Casamata, vai encerrar suas atividades para dar lugar a um grande empreendimento da construtora.

Segundo Gustavo Sirotsky, diretor da Maia Entretenimento, “é um orgulho para nós essa parceria com a OPEN Design Independente, recebendo esse evento tão prestigiado de ocupação do design e da criatividade do Sul aqui no Nilo Square Garden. Nosso espaço sempre teve alta conexão com design e arquitetura e as feiras da OPEN são uma referência nacional para profissionais e interessados nessas áreas”.

Para essa edição do evento a curadora Camila Farina optou por organizar os designers por áreas. Um ambiente especial focado em Casa será destaque com a participação de artistas gaúchas, além dos designers, como a Imperfeita Cerâmica, Pura Velas e Feito com Fio. Completam o mix os setores, Moda e Infantil com marcas como Fernanda Sica e Concuca, respectivamente. Já o setor gráfico será representado por Isadora não entende nada, entre outros. A designer e ilustradora Marcela De Bettio marca presença no evento com uma exposição e uma live painting.

No local, que abriga as operações Roister, Dry Nilo, Voa e Gianluca Zaffari, a OPEN vai montar uma feira apresentando o trabalho de cerca de 40 designers e levar vivências também de arte, já que o evento faz parte da programação Portas para a Arte, da Bienal do Mercosul, onde mais de 30 espaços foram convidados a integrar o evento com uma programação paralela.

Serviço:

O que: Ocupação OPEN.

Quando: Sábado, dia 8 de outubro, das 11h às 20h.

(Em caso de chuva será transferido para 15/10)

Onde: Nilo Square Garden – Avenida Nilo Peçanha, 1700.

Quanto: Entrada gratuita.