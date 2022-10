Economia de Caxias do Sul cresce 4,9% em agosto

O mês de agosto registrou alta de 4,9% na atividade econômica de Caxias do Sul em comparação com julho, graças ao desempenho positivo tanto da indústria como do comércio e dos serviços. Conduzida pelo vice-presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), Idalice Manchini, a divulgação dos números do desempenho da economia caxiense ocorreu nesta terça-feira (4), em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). As informações são da assessoria da CIC Caxias.

Ao analisar o cenário, Idalice disse que a economia precisa ser levada para a frente. “Os dados estão positivos, e a tendência agora é se manterem positivos até o fim do ano, se nada acontecer no meio do caminho”.

A economia local chegou a agosto acumulando um crescimento de 3,5% em 2022. Na comparação com o mesmo mês de 2021, a alta é de 7,5%, enquanto nos últimos 12 meses, o índice de crescimento chegou a 3,7%.

Na análise por setor, a indústria registrou alta de 4,4% na comparação entre agosto e julho. O comércio cresceu 5,3% se comparado com o seu desempenho no mês anterior, enquanto o setor de serviços apresentou crescimento de 5,7% em agosto em relação a julho.

Em relação a agosto do ano passado, a indústria teve crescimento de 3,5%, enquanto comércio e serviços registraram, respectivamente, 17,2% e 9% de alta. De acordo com o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Tarsiano Mello Cardoso, o movimento da economia de Caxias do Sul no ano de 2022 está posto. Os próximos meses deverão ser ainda melhores para o comércio e os serviços em razão de datas como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, enquanto a indústria vem performando de forma natural.

Em relação aos postos de trabalho, em agosto houve 8.032 admissões e 6.931 demissões em Caxias do Sul, resultando na geração de 1.101 empregos formais. Os serviços e a indústria foram os setores que mais abriram empregos no mês de agosto. Desta forma, Caxias do Sul conta com um estoque de 159.986 empregos, o melhor resultado desde 2015. No acumulado do ano de 2022, Caxias registra a criação de 7.281 empregos.

Os indicadores de mercado externo mostram que as exportações cresceram 31,1% no acumulado de 12 meses, enquanto as importações cresceram 30,1%. Com isso, o saldo da balança comercial teve desempenho positivo de 33,6% no acumulado de 12 meses, acumulando U$ 194 milhões.

Os principais destinos das exportações caxienses em agosto foram Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, México, Peru, Paraguai e Colômbia. Já as importações tiveram origem da China, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Áustria, Japão e Índia.