Com número recorde, missão leva 20 empresários gaúchos à Sial Paris 2022

O Sebrae RS irá levar 20 empresas gaúchas à Sial Paris 2022 em outubro deste ano. A ideia é que os negócios consigam ficar por dentro dos rumos da inovação nos produtos e negócios de alimentos e bebidas. A feira acontece de 15 a 19 de outubro e a comitiva é uma iniciativa realizada em parceria com a Fiergs e a CNI.

Entre as empresas que estarão presentes no evento, estão os negócios do ramo alimentício de diversos locais do estado, como a Unnita Comércio de Especiarias, Preto Indústria e Comércio de Alimentos, Maria Bolaria, Lívia Guzzo Confeitaria, Li Fabricação de Cervejas, DM2 Cervejaria, 52 Café Bistrô, EGLX, H Gastronomia, W. Smart Restaurante, MD Comércio de Alimentos, Mercado Pelado, 72 Nova York Delícias, Bella Gulla e Restaurante 62 Brooklyn (todos de Porto Alegre). Integram a lista também as empresas VIP Alimentos (Osório), W. Gramado Bar e Restaurante (Gramado), Roux Gastronomia (Canoas) e Dileta Pastelaria (Caxias do Sul).

Durante os cinco dias de imersão internacional, os participantes poderão participação de workshops preparatórios, circuito guiado e programação exclusiva de visitas técnicas em operações de referência mundial no mercado de alimentos em Paris. Para o especialista no mercado de A&B da organização, Roger Scherer Klafke, a participação de pequenas empresas em eventos como a Sial Paris é fundamental para que as empresas gaúchas possam implementar inovações e gerar valor agregado aos negócios.