Concurso Mistura Típica elege prato que representa a cultura alimentar de Porto Alegre

De acordo com uma pesquisa bibliográfica encomendada pela Associação de Bares e Restaurantes Seccional Rio Grande do Sul (Abrasel no RS) e feita pelo curso de Gastronomia da Unisinos, o trigo, o café, a erva-mate, o milho e o pinhão estão entre os elementos mais representativos da cultura alimentar de Porto Alegre e servirão de base para a disputa da segunda edição do concurso Mistura Típica, organizado pela Abrasel no RS em parceria com a Unisinos e a prefeitura de Porto Alegre. Com inscrições abertas até 5 de outubro, os participantes devem elaborar pratos com o uso de dois ou mais ingredientes de uma lista que remeta elementos culturais, simbólicos, sociais ou históricos da capital dos gaúchos em celebração aniversário de 250 anos.

“É importante trazer concursos que valorizam a memória de Porto Alegre, principalmente em alusão aos 250 anos, pois é uma cidade com origens diversas e uma tradição multicultural forte. Gastronomia também é cultura e herança desses povos”, exalta João Melo, presidente da Abrasel no RS.

Serão duas categorias na disputa, amador para pessoa física que não atua no setor, e profissional para estudantes de Gastronomia, chefes, cozinheiros e trabalhadores do ramo de forma geral. A primeira parte da seleção das melhores receitas será decidida por votação popular através do Instagram. A competição selecionará 5 finalistas de cada categoria para a última etapa em que eles vão preparar seus pratos ao vivo na cozinha do curso de Gastronomia da Unisinos em Porto Alegre no dia 27 de outubro. Os ganhadores de cada modalidade receberão premiação e a melhor receita ganha o título de “Porto Alegre no Prato".

O concurso é organizado pela Abrasel no RS sempre através de parcerias, com a primeira edição realizada em 2018. Entre os diferenciais da competição está a valorização da cultura local, dos produtos regionais e a ideia de oferecer à cidade um prato que a caracterize e represente a partir de suas histórias, suas memórias e seus patrimônios alimentares. Para isso, a pesquisa da bibliográfica da Unisinos apontou os elementos que devem estar presentes no prato dos competidores: pinhão, erva mate, trigo, café, aipim, chocolate, cerveja, plantas alimentícias não convencionais (PANC), charque, milho crioulo, carnes, peixes e charcutarias em geral.

Flavia Silveira, coordenadora do curso de Gastronomia da Unisinos, destaca o alicerce que a pesquisa feita por professores e alunos da instituição como grande diferencial. Ela também aponta a parceria com a Abrasel como uma oportunidade dos participantes desenvolverem habilidades e reconhecerem a relevância dos alimentos típicos da cidade.

"Participar desse projeto é muito importante pela valorização da cultura local, dos produtos regionais. É fundamental que todos os alunos conheçam a cadeia produtiva, o meio que estão inseridos, e ao integrarem o mercado de trabalho, serão multiplicadores dessa cultura", contextualiza Flavia.