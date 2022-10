Medidas para liberação do tráfego na ponte de Uruguaiana dão fluidez ao trânsito

Medidas adotadas para liberação do tráfego na ponte sobre o Rio Uruguai, em Uruguaiana, na fronteira entre Brasil e Argentina- que chegou a ser interditada em setembro, devido à rachadura provocada por um pilar que apresentou danificação estrutural-, estão dando fluidez ao trânsito.

Segundo o delegado da Receita Federal em Uruguaiana, Wilsimar Garcia, a estratégia adotada organizou o fluxo de passagem, sem causar prejuízos para a movimentação de veículos, reduzindo as restrições com o funcionamento das duas pistas da via. As informações são do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul (Sdaergs).

O relato foi feito durante reunião do delegado com representantes da entidade. A estratégia foi adotada dentro do plano de contingência, implementado a partir da constatação de rachadura na estrutura de um pilar da ponte, cujo conserto, já iniciado, levará de seis meses a um ano para ser concluído.

A reunião com o delegado da Receita foi solicitada pelo sindicato e tratou ainda de outras questões referentes ao tráfego na região. "Expomos nossa preocupação com o possível aumento do fluxo migratório de turistas a partir do próximo mês. O controle é feito pelo Terminal Aduaneiro junto à Rodovia BR-290, local que está sendo utilizado de pulmão para caminhões como medida de contingenciamento", explicou Fábio Ciocca, vice-presidente da entidade.

A manutenção de condições adequadas para a passagem de carros pela travessia também foi discutida com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Robson Souza, em Porto Alegre, que assegurou que está acompanhando a situação, para que não ocorram eventuais dificuldades.

Na unidade da PRF em Uruguaiana, os representantes sindicais também conversaram com o inspetor Alex Cavalcante, que ressaltou que o órgão está à disposição dos despachantes e sensibilizado com o problema. "Ele destacou a importância da ponte internacional e garantiu que existe efetivo para seguir realizando o policiamento na travessia adequadamente, e, se necessário, poderá ocorrer solicitação de extensão orçamentária", frisou André Michels, conselheiro fiscal do Sdaergs.

Em meados de setembro, uma manutenção emergencial paliativa foi efetivada para a liberação da pista da ponte. É aguardado ainda um decreto emergencial do Ministério da Economia "com uma suplementação orçamentária de verba, excepcional para tocar a obra, que levará de seis meses a um ano para ser concluída", revelou o Sindicato.

Caminhoneiros que cruzam a fronteira Brasil-Argentina começaram a enfrentar o problema na ligação entre Uruguaiana e a argentina Paso de los Libres em 16 de setembro, quando foi detectada a rachadura na cabeceira brasileira da ponte sobre o Rio Uruguai, levando à restrição do tráfego de veículos pesados por um final de semana.

O trânsito voltou a ser permitido, porém com restrições, a partir de 19 de setembro.