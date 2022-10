Medidas adotadas para liberação do tráfego na ponte sobre o Rio Uruguai dão fluidez ao trânsito

Medidas adotadas para liberação do tráfego na ponte sobre o Rio Uruguai, em Uruguaiana, na fronteira entre Brasil e Argentina- que chegou a ser interditada em setembro, devido à rachadura provocada por um pilar que apresentou danificação estrutural-, estão dando fluidez ao trânsito. Segundo o delegado da Receita Federal em Uruguaiana, Wilsimar Garcia, a estratégia adotada organizou o fluxo de passagem, sem causar prejuízos para a movimentação de veículos, e reduzindo as restrições com o funcionamento das duas pistas da via. As informações são do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul (Sdaergs).

O relato foi feito durante reunião do delegado com representantes da entidade. A estratégia foi adotada dentro do plano de contingência, implementado a partir sa constatação de rachadura na estrutura de um pilar da ponte, cujo conserto, já iniciado, levará de seis meses a um ano para ser concluído.

A reunião com o delegado da Receita foi solicitada pelo sindicato e tratou ainda de outras questões referentes ao tráfego na região. “Expomos nossa preocupação com o possível aumento do fluxo migratório de turistas a partir do próximo mês. O controle é feito pelo Terminal Aduaneiro junto à Rodovia BR-290, local que está sendo utilizado de pulmão para caminhões como medida de contingenciamento”, explicou Fábio Ciocca, vice-presidente da entidade.

A manutenção de condições adequadas para a passagem de carros pela travessia também foi discutida com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Robson Souza, em Porto Alegre, que assegurou que está acompanhando a situação, para que não ocorram eventuais dificuldades.

Na unidade da PRF em Uruguaiana, os representantes sindicais também conversaram com o inspetor Alex Cavalcante, que ressaltou que o órgão está à disposição dos despachantes e sensibilizado com o problema. “Ele destacou a importância da ponte internacional e garantiu que existe efetivo para seguir realizando o policiamento na travessia adequadamente, e se necessário, poderá ocorrer solicitação de extensão orçamentária”, frisou André Michels, conselheiro fiscal do Sdaergs.

Em meados de setembro, uma manutenção emergencial paliativa foi efetivada para a liberação da pista da ponte. É aguardado ainda um decreto emergencial do Ministério da Economia "com uma suplementação orçamentária de verba, excepcional para tocar a obra, "que levará de seis meses a um ano para ser concluída”, revelou o Sindicato.