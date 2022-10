Ocupação hoteleira em Porto Alegre cresce 53,12% em um ano

A rede hoteleira de Porto Alegre comemora o aumento de ocupações nos estabelecimentos no comparativo do último ano. Em agosto de 2022, cresceu de 42,6% para 65,23% em relação ao mesmo período de 2021, um aumento de 53,12% em termos relativos ou 22,63 pontos percentuais. A pesquisa foi divulgada pelo Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), através do Programa Realidade Hoteleira. As informações são da prefeitura da Capital.