Audiência pública da Corsan será realizada no dia 18

A audiência pública da Corsan será realizada no próximo dia 18 de outubro em modalidade virtual, a partir das 11h, conforme informou a Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (3). O aviso de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado.

o tema da privatização Na data,será submetido à audiência pública “com o objetivo de garantir a publicidade de todas as condições relevantes da desestatização da Corsan, bem como colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo”. A mesa diretora será composta por um representante da Corsan, um representante do governo do Estado, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e um representante do Banco Genial. Poderão ser convidados a compor a mesa também outros representantes do governo e de outros órgãos e entidades, a critério exclusivo do presidente da Sessão.

Os links para participação do evento e as demais informações pertinentes ao processo de desestatização da Corsan, incluindo o Regulamento da Audiência Pública, serão disponibilizados no site www.sema.rs.gov.br/privatizacoes.

O preço mínimo e as demais condições de venda da participação do Estado na Corsan serão apresentadas durante a programação do evento.