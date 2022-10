Concursos oferecem 349 vagas com salários de até R$ 33 mil

Maria Amélia Vargas

Entre oportunidades com vagas no Rio Grande do Sul e importantes postos em órgãos nacionais, o Jornal do Comércio levantou 349 vagas com salários de até R$ 33 mil nesta semana. Entre os pleitos mais aguardados, destaque para 13 postos para procurador-geral da República e vagas para diversas especialidades no Grupo Hospitalar Conceição.