Posse da nova diretoria da Afocefe Sindicato ocorre nesta sexta-feira

O técnico tributário da Receita Estadual, Alexandre Luzzi Rodrigues, assume a presidência do Afocefe Sindicato para representar a maior categoria da Secretaria da Fazenda durante o triênio 2022/2025. A posse da nova diretoria será nesta sexta-feira (30), em assembleia geral, às 17h, na sede da entidade.

Duas chapas disputaram as eleições do Afocefe. A chapa 1, Experiência e Renovação, foi eleita com 54,1% dos votos válidos.

Diretor de Assuntos Sindicais na atual gestão, Luzzi já exerceu a presidência do Afocefe em 1995, aos 28 anos, sendo o mais jovem dirigente da história da entidade.

A nova gestão assume com o compromisso de atuar pela valorização da categoria, implementar uma política de excelência na área tributária, defender os direitos dos servidores e lutar pelo serviço público de qualidade, com ações integradas e unificadas com as demais entidades representativas do funcionalismo. Buscará ainda ampliar a participação das mulheres no Sindicato, atrair novos Técnicos Tributários que ingressaram recentemente na carreira e estabelecer uma política de qualificação e formação de novas lideranças sindicais.

‘’Conduzirei a categoria em um momento decisivo e desafiador. Nosso trabalho será coletivo para enfrentar os ataques aos servidores e defender o serviço público de qualidade’’, ressalta.

Luzzi ingressou na Secretaria da Fazenda em janeiro de 1992. Coordenou a Assessoria de Assistência aos Municípios de 2011 a 2014. Trabalhou na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), Departamento de Administração (DEPAD), nos Postos Fiscais de Barracão, Torres e nas Volantes de Porto Alegre.