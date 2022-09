Asfalto terá redução de 10,5% nas refinarias a partir do começo de outubro

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (29), redução de 10,5% nos preços do asfalto em suas refinarias. Trata-se da terceira baixa seguida no preço do produto em dois meses. Os novos valores passam a valer a partir de 1º de outubro, na tabela de preços atualizada mensalmente.

A estatal já havia reduzido os preços do asfalto em 6,4% este mês, após uma primeira queda de 4,5% em agosto. O movimento, disse a Petrobras em nota, "acompanha a evolução do mercado".

Como de praxe em anúncios de reajustes de produtos refinados, a Petrobras informou que seu o método de precificação "busca o equilíbrio com o mercado e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, mas sem repassar a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio".

A companhia reiterou que, no próximo dia 1º de outubro, vai ajustar também os preços de Querosene de Aviação (QAV) e da Gasolina de Aviação (GAV), com reduções de 0,84% e 5,9 % respectivamente. Esses ajustes de preços de QAV e GAV são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras.