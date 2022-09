Brasil tem 50 milhões de pessoas querendo abrir um negócio próprio

Com a aproximação do dia do empreendedor, celebrado em 5 de outubro, dados sobre o setor começam a ser debatidos no Brasil. De acordo com os dados da última pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada em outubro de 2021, a taxa de empreendedorismo potencial no País passou de 30%, em 2019, para 53% em 2020, representando que cerca de 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendem querem abrir um negócio pela 1ª vez nos próximos três anos. Do total, 1/3 foi motivado pela pandemia de Covid-19. Ter uma empresa passou a ser o 2º maior sonho do brasileiro, diz o estudo.

Ainda, aponta o Boletim Mapa das Empresas, publicado pelo Ministério da Economia, que no segundo quadrimestre de 2021 foram abertas 1.420.782 novas empresas no país, o que representa um aumento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 18.440.986 empresas ativas no País.

O dia do empreendedor é comemorado em 5 de outubro, data em que entrou em vigor a Lei nº 9.841/1999, que regulamenta o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.