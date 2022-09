Estudo revela recorde de confiança e planos de expansão dos pequenos negócios do RS

Índice recorde de confiança no desempenho da economia gaúcha e no seu ramo de atividade, somadas à expectativa de expansão. É assim que os empreendedores gaúchos responderam à última edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios do Sebrae RS. O estudo apontou que 59% das empresas se dizem confiantes na situação econômica do Estado, ao passo que 68% estão otimistas em relação ao seu setor específico de atividades. Ambos os indicadores atingiram o maior patamar deste ano.