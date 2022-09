Região Sul tem queda em fusões e aquisições

A região Sul do Brasil registrou 103 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano. O resultado indica uma queda de 32% na comparação com o mesmo período anterior, quando foram realizadas 152 transações. O número de operações nos três estados do Sul corresponde a 10,2% das 1014 transações realizadas entre janeiro e junho de 2022 em todo o país. São Paulo lidera nacionalmente, com 690 transações, atingindo sozinho 68% do total nacional.

Os dados constam em uma pesquisa da KPMG realizada trimestralmente sobre fusões e aquisições. Segundo o relatório, foram realizadas neste semestre 42 operações em Santa Catarina, 34 no Rio Grande do Sul e 27 no Paraná de janeiro a junho deste ano.

De acordo com o levantamento, a maioria das transações (90) realizadas no período envolveu empresas domésticas. Outras 12 operações foram realizadas no formato CB1, quando uma companhia estrangeira investe capital no Brasil, e uma como CB2, modalidade em que uma empresa brasileira adquire de estrangeiros. Os setores que mais fizeram transações na região foram tecnologia da informação e empresas de internet.