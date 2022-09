Falta de profissionais qualificados afeta 64,4% das indústrias gaúchas

Quase dois terços das indústrias gaúchas passam por dificuldades para contratar trabalhadores em virtude da falta de profissionais qualificados no mercado. Isso ocorre principalmente na área de produção, na qual 99% enfrentam problemas na busca por técnicos e, 98,1%, por operadores. As conclusões são da Sondagem Industrial Especial do Rio Grande do Sul de julho de 2022, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O levantamento revela também que os setores de Pesquisa e Desenvolvimento e Vendas/Marketing são outros com entraves na hora de encontrar pessoal capacitado: 95,8% e 90,3% das empresas, respectivamente. “O principal impacto negativo dessa dificuldade recai sobre a busca por eficiência e redução do desperdício nas indústrias, com consequente prejuízo para o aumento da produtividade, indicado por sete em cada dez das consultadas”, afirma o presidente da Fiergs Gilberto Porcello Petry.

Mesmo com o desemprego elevado, os resultados apontam que o problema da falta de profissionais qualificados afeta 64,4% das indústrias, principalmente as de pequeno porte (77,6%), atingindo todas as áreas e categorias profissionais. Entre as empresas de médio e grande porte é um problema para 63,5% e 58,3%, respectivamente.

Na avaliação dos empresários gaúchos consultados na pesquisa, realizada pela Unidade de Estudos Econômicos (UEE) da Federação, além do prejuízo para a produtividade, também são afetadas a garantia e melhoria nos produtos, assinalada por 59,4%, e a expansão da produção, apontada por 43,5%.

Segundo o estudo, 93,8% das empresas possuem mecanismos para contornar esse problema, sendo a capacitação na própria sede o mais utilizado, por 86,2% delas. O fortalecimento da política de retenção do trabalhador (45,4%) e a capacitação fora da empresa (33,8%) foram a segunda e a terceira medidas mais utilizadas.

Por fim, o levantamento mostrou também que praticamente todas as indústrias gaúchas, 97,2%, concordam que precisam investir na qualificação do trabalhador, sendo que 79,6% destas têm dificuldades para efetivar o investimento. O pouco interesse dos funcionários, na avaliação de 38,4%, a má qualidade da educação básica (37%) e a alta rotatividade (36,6%) foram os maiores entraves encontrados. O primeiro e o segundo pontos assinalados perderam importância relativa em relação a 2019, quando a última pesquisa havia sido realizada, e receberam 42,3% e 44,9% das respostas, respectivamente. Já a rotatividade ganhou relevância, pois tinha sido indicada por 27,6%.

Também ganhou importância relativa no período a perda do trabalhador capacitado para o mercado, que foi o quarto obstáculo mais considerado pelas empresas em 2022: 28,7% (contra 25,6% em 2019).

A Sondagem Especial foi realizada entre os dias 1º e 11 de julho, com 219 indústrias gaúchas, sendo 49 pequenas, 74 médias e 96 grandes.