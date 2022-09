Sinfac-RS alerta para possível aumento nos recursos de recuperação judicial no Estado

Recentes alterações na legislação sobre recuperação judicial (Lei 14.112/2020), somadas a aportes fiscais em função da pandemia e dificuldade de acordos com o fisco, transformaram o cenário empresarial gaúcho nos últimos dois anos. Dados do Serasa Experian apontam para um declínio de 61,7% no uso deste dispositivo no Estado em 2022, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Em relação a 2020, a redução foi ainda maior: 223,5%.

Durante evento promovido pelo Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial – Factoring do Estado do Rio Grande do Sul (Sinfac-RS) nesta quarta-feira (28), na Capital, o presidente da entidade, Marcio Aguilar, alertou para a possibilidade de haver um incremento na utilização desta ferramenta jurídica nos próximos meses. “Não devido a uma melhora na questão econômica, mas pela redução dos grandes incentivos governamentais.”

Na avaliação do dirigente, é preciso que a sociedade se atente para a importância de uma boa saúde financeira à preservação e ao crescimento dos negócios no Estado. “A utilização correta dos processos de recuperação judicial é fundamental para o mercado econômico, na manutenção de trabalhadores, geração de receita e renda para o poder público, mantendo a sua finalidade social”, completa.

Na prática, a juíza da vara regional de Direito Empresarial de Porto Alegre Giovana Farenzena relata o registro de sete ingressos de recuperações judiciais na última semana. “Somente no Primeiro Juizado Regional, que é de minha competência. Acredito que isso se deva ao fato de estarmos em um período de incerteza política e econômica, além de as parte já estarem mais afeiçoadas às alterações das leis, a o que fez com que estes empresários voltassem a buscar o auxílio do Poder Judiciário”, destaca.

Segundo o desembargador Eronides Santos, que participou da elaboração das modificações na lei, a reforma procurou trazer mecanismos de financiamento do devedor em recuperação judicial, dando algumas garantias para o financiador e para investidor, porque o crédito fica muito caro e difícil quando a empresa está neste estado. "Nosso objetivo foi o de trazer incentivos para que este agente se sentisse seguro de colocar dinheiro em uma empresa que está em crise financeira. Acho que esse papel a lei cumpriu.”