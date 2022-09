Buser lança promoção para eleitores votarem no domingo

Quase 30 milhões de eleitores deixaram de votar no primeiro turno das eleições de 2018. A taxa de abstenção foi de mais de 20%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Rio Grande do Sul , o número de pessoas que não votaram naquele ano ficou em 18,14%.

Para facilitar a vida dos eleitores que estão fora do domicílio eleitoral, a Buser, plataforma de intermediação rodoviária, lançou uma promoção com 30% de desconto nas viagens de ida para quem for votar no domingo (2).

Para participar da promoção “Nesta eleição, vá de Buser!” é preciso acessar a página https://buser.app/VotedeBuser. Depois de se cadastrar, o passageiro será direcionado para o time de vendas da Buser no WhatsApp, devendo informar a cidade de origem e a cidade de destino de votação.

Os cupons são válidos para viagens entre esta sexta-feira (30/9) e o domingo de eleição para qualquer trecho em poltronas do tipo executivo ou semi-leito, dentro do serviço de fretamento colaborativo - modelo oferecido pela plataforma em parceria com empresas de fretamento. A reserva deve ser efetuada até quinta-feira (29), e a promoção está sujeita à disponibilidade de rotas e assentos nos grupos.