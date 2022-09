Lista dos mais ricos da Forbes tem 10 brasileiros

A lista da revista Forbes com os bilionários que fizeram suas fortunas por conta própria tem 10 empresários brasileiros. No ranking dos bilionários self made estão nomes como os de Jorge Paulo Lemann, fundador do fundo de investimento 3G Capital e o homem mais rico do Brasil, Eduardo Saverin, um dos fundadores da rede social Facebook, e Luciano Hang, dono da rede varejista Havan.

O termo self made é usado para definir empresários que construíram as fortunas a partir do próprio trabalho, e não de condições externas, como heranças.

Segundo a publicação, a lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, que tem a participação acionária em empresas listadas em Bolsas de Valores como principal fonte de informação. O dia 31 de maio de 2022 foi definido como a referência para apurar o patrimônio. Juntos, os 10 brasileiros bilionários têm um patrimônio estimado em mais de

R$ 322 bilhões.