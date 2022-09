Arrecadação federal chega a R$ 172 bilhões em agosto

A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em agosto de 2022, o valor de R$ 172,3 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 8,21% em relação a agosto de 2021. No período acumulado de janeiro a agosto de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,4 bilhão, representando um acréscimo pelo IPCA de 10,17%.

Quanto às Receitas Administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB), o valor arrecadado, em agosto de 2022, foi de R$ 165,1 bilhões, representando um acréscimo real (IPCA) de 7,07%, enquanto no período acumulado de janeiro a agosto de 2022, a arrecadação alcançou R$ 1,3 trilhão, registrando acréscimo real (IPCA) de 8,25%. O acréscimo observado no período pode ser explicado, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos de IRPJ e CSLL.

No Rio Grande do Sul, a arrecadação federal na 10ª Região Fiscal totalizou, no mês de agosto, um montante de R$ 7,3 milhões entre impostos e contribuições, o que representou um aumento de 12,9%, em termos nominais, comparado ao recolhido em agosto de 2021. Corrigido pelo IPCA, este percentual corresponde a um aumento de 6,7%. A arrecadação em nível Brasil cresceu, em termos reais, 3,8% em relação ao ano anterior. A participação mensal da 10ª Região Fiscal atingiu 4,44% do total Brasil, com a arrecadação fazendária representando 3,94% e a Previdenciária, 5,75% do total nacional.